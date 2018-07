Près de 70 % de réussite au bac pro en Polynésie

1 278 élèves se sont présentés à l’examen du bac professionnel. 871 ont été admis ce qui représente un taux de réussite de 68,15 %.

Les élèves étaient inscrits dans 33 domaines différents comme par exemple les soins aux personnes, le commerce, les métiers de bouche ou encore la logistique.

Sur les 1278 bacheliers, 17 ont reçu la mention très bien, 85 la mention bien et 306 la mention assez bien. 463 sont admis sans mention et 135 sont convoqués au second groupe.

Par rapport à 2017, le pourcentage de réussite enregistre une baisse de 0,66 %.