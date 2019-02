Préparation du 2e festival des Gambier

Rédaction web avec Aivanaa Ruamotu

"Avec monsieur le Maire, on a décidé de faire de gros travaux au niveau de la cuisine et des toilettes, ainsi que pour le logement des délégations, puisque nous avons des délégations qui arrivent de Hao, des Marquises ou encore des Australes. Et les travaux doivent être terminés avant leur arrivée, le 6 avril. Pour l'instant, on a mis à disposition des agents, on a créé des postes, et on recherche des CAE pour renforcer les travaux de la commune. On a encore du pain sur la planche !" explique Pierre Paeamara, agent de la commune des Gambier.