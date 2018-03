Premiers championnats de grappling

La discipline séduit de plus en plus d'amateurs à Tahiti. Le grappling est un sport de lutte qui a maintenant ses adeptes.

Raison pour laquelle la fédération polynésienne de lutte présidée par Hiro Lemaire a décidé d'organiser ses premiers championnats de Polynésie de grappling, les samedi 7 et dimanche 8 juin. Les deux journées auront lieu à Paea, à salle omnisports Bessert à Tiapa, de 9heures à 17 heures.