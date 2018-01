Première escale du paquebot Viking Sun en Polynésie française

D'après communiqué

Le voyage inaugural du nouveau navire de croisière du groupe américain, Viking Cruises, est parti de Miami, aux Etats-Unis, et s’achèvera à Londres, en Angleterre.Le navire se rendra dans les cinq continents, dont 35 pays et 64 ports, en 141 jours. Sa venue dans les eaux polynésiennes marque, par ailleurs, l’ouverture de la destination « Tahiti Et Ses Îles » à de nouvelles compagnies de croisière.Longtemps réputé pour ses croisières fluviales, la compagnie Viking Cruises s’est lancée depuis quatre ans dans la croisière internationale. Le Viking Sun est sorti des chantiers Fincantieri, en Italie, en 2017, et est le plus récent de leurs navires. Le Viking Sun est le premier à effectuer un tour du monde pour cette compagnie. Les 930 passagers sont majoritairement anglophones avec une clientèle très cosmopolite : anglaise, américaine, allemande, scandinave, chinoise et coréenne.