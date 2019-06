Première édition du festival Cinematamua

Le festival Cinematamua a pour objectif de rassembler un large public autour de films datant des années 30 jusqu’à la fin des années 80. Marc Emmanuel Louvat, organisateur du festival, souligne l’importance de connaître l’histoire de la Polynésie, notamment pour les jeunes : "Cela permet de voir la Polynésie telle qu’elle était en 1930, dans les années 50… (…) c’est bien que la nouvelle génération s’approprie les archives ça fait partie de son histoire".



Les projections Cinematamua sont nées il y a plus de 15 ans, à l’initiative de Heremoana Maamaatuaiahutapu, d’Eric Bourgeois et Marc Louvat. Tous les mois, des films et des documentaires de la Polynésie des années 1930 et 1980 étaient diffusés.



Pour cette première édition, la Maison de la culture proposera aux spectateurs de voyager à travers le temps. Grâce un bon nombre de réalisateurs, 15 films seront présentés au public. Une exposition de photos prises par Alain Mottet sera également ouverte. Les plus curieux auront l’occasion de découvrir "Blauen Jungs" (avec comme signification Rarahu pour fleur des îles, un film allemand de 1957, jamais diffusé en Polynésie.