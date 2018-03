Précipitations : 431,1 L/m² à Tubuai en février, un record

Rédaction web avec communiqué

Du 31 janvier au 20 février, la Polynésie a connu un épisode pluvieux. Météo France explique qu'il s'agissait de la combinaison de deux phénomènes météorologiques : un front froid venu du sud-ouest et le renforcement de l’activité de la Zone de Convergence du Pacifique Sud (ZCPS).Durant cette période, les observateurs auxiliaires de Météo-France ont relevé à Mahina 969,7 L/m², à Mahaena 1168,3 L/m², et à Papenoo 1285,4 L/m² . Ces cumuls sur trois semaines représentent plus du double de ce qui tombe en moyenne sur tout le mois de février pour chacune de ces stations.Toutefois aucun record n’a été battu hormis à la station de Tubuai où l’on enregistre un nouveau record de 431,1 L/m² pour un mois de février, l’ancien record étant de 384,4 L/m² en février 1994. Cette nouvelle valeur constitue également le 4ᵉ record mensuel pour la station de Tubuai depuis son ouverture le 1er novembre 1980.Cet épisode typique de la saison des pluies est remarquable par ces 20 jours de pluie continue. Pour la fin de la saison chaude, les modèles de prévisions saisonnières prévoient des précipitations plutôt en dessous de la normale sur une grande partie du territoire annonce Météo France.