Préavis de grève déposé chez Toa Moorea

Et de deux pour le syndicat O Oe To Oe Rima qui, en marge d’avoir déposé un préavis de grève mardi dans tous les hôtels InterContinental , en a également déposé un chez Toa Moorea.Celui-ci met au cause la direction pour non-respect du droit syndical, discrimination auprès des cadres et licenciement abusif d’un employé. Le syndicat dénonce également la suppression sans préavis par la DRH des avantages acquis des enseignes Champion et Carrefour, alors que Toa Moorea fait toujours partie du groupe.Une rencontre est prévue vendredi avec la direction du magasin. Si elle n’apporte pas de solution aux nombreux problèmes soulevés, le syndicat se dit prêt à taper plus haut en manifestant au siège du groupe Wane, à Faa’a, afin de demander des comptes directement à Louis Wane, le propriétaire des enseignes, ou sa fille Nancy, la gérante.