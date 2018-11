Préavis de grève à ADT : une troisième rencontre prévue ce jeudi soir

B.P

Après une première rencontre entre la direction et la centrale syndicale mercredi, une seconde réunion s’est tenue ce jeudi matin où un projet de protocole d’accord a été proposé par la direction. Cette dernière attend désormais un retour des partenaires sociaux.Une réunion pourrait se tenir ce jeudi en début de soirée. Si les deux parties ne tombent pas d’accord, la grève sera effective vendredi à minuit.Dans son préavis, la CSIP réclamait notamment des revalorisations salariales, le paiement de primes non versées et dénonçait le manque d'effectifs, un malaise "profond du personnel envers la DRH" mais aussi des "propos déplacés et méprisants envers les anciens salariés".