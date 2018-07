Pour se protéger, Rapa nui limite la durée de séjour des visiteurs

Rédaction web

"Pour en profiter, il faut la protéger." C’est par cette phrase que le gouvernement de l’île de Pâques a annoncé son attention de changer la réglementation en matière de tourisme. A l’heure actuelle, les visiteurs peuvent rester à Rapa Nui 90 jours sans visa ou permis spécial. Mais le 1er août, les choses vont changer.Ce temps sera désormais limité à 30 jours, soit trois fois moins. Selon des propos du maire de Rapa Pedro Edmunds, rapportés par l’AFP, les étrangers sont de plus en plus nombreux à se rendre sur le territoire et mettent en péril sa culture. Le crime et les violences seraient aussi en augmentation, indique Radio New Zealand Les touristes devront se confronter à une réglementation plus stricte à l’embarquement. Ils auront à remplir un formulaire d’inscription unique, présenter une carte d’identité ou un passeport, disposer obligatoirement d’une réservation dans un hébergement labellisé par le service du tourisme et disposer d’un billet de retour.