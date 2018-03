Pour sa 30ème édition, le marathon de Moorea innove

Rédaction web

L’heure est aux derniers petits détails. L’association Moorea Event se prépare à accueillir plusieurs centaines de coureurs pour le marathon de Moorea. L’événement a lieu les 30 et 31 mars prochains. La course fête ses 30 ans.A cette occasion, l’association met en place des nouveautés pour le plaisir de tous. Manuarii Keck détaille :« Cette année, nous organisons la Aremiti glow, une course qui aura lieu le vendredi soir. Nous aurons aussi un 10 kilomètres. Cette course est souhaitée depuis longtemps par les sportifs qui trouvaient dommage qu’il n’y ait pas d’alternative entre le 5 et le 20 kilomètres. »Pour l’heure, l’association a enregistré 200 inscriptions. 20 coureurs viennent de l’étranger. Un chiffre faible par rapport à l’année passée où une trentaine d’athlètes internationaux avaient participé. Le président ajoute :« Les inscriptions sont toujours ouvertes. Nous attendons encore la confirmation d’internationaux. Nous essayons toujours de promouvoir notre course à l’étranger. »En 2016 et 2017, c’est Tutea Degage qui a remporté la compétition. Est-ce que le champion va réaliser un triplé ? Réponse à la fin du mois de mars.