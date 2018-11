Pour la première fois, les Marquises participent au concours "J'embellis ma commune"

L’objectif du concours est d’encourager les associations, les communes, et plus généralement la population, à agir pour l’embellissement des espaces publics afin que les aménagements effectués valorisent l’image du fenua, mais qu’ils deviennent également un véritable facteur de bien-être pour tous puisqu’ils profitent aux touristes comme aux habitants. Et pour la première fois, les communes de Ua Huka et de Nuku Hiva se sont inscrites à ce concours.Le jury se compose cette année du parrain de l’événement, Pua-Tai Hikutini, acteur du film "Gauguin" et 1er Challenger de Mister Tahiti 2018 , accompagné d’un représentant du service de la Culture, d’un représentant de Tahiti Tourisme, d’un représentant du monde communal, et d’un représentant du ministère du Tourisme. Dimanche, ils se sont déplacés à Ua Huka sur le site "Meiaute" situé dans la vallée de Hane, et sur le site "Tuhiva" (anciennement appelé "Fort Collet") à Nuku Hiva. Seuls l’aspect floral et les aménagements visibles de la rue ou au sein de l’espace public sont notés. Le jury s’attachera à des critères de créativité, d’harmonie des couleurs, de composition générale.