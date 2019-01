Pour l'année du cochon, le monde va patauger dans la boue, prédisent les maîtres feng shui

Le Président français est né fin 1977 en pleine année du serpent. Or ce signe, qui est aussi celui de son homologue chinois Xi Jinping, va connaître "beaucoup de changements" en 2019, selon Mme Chow. "Ce signe est traversé par d'énormes flux d'énergie qui représentent les mouvements, les changements et parfois, s'ils ne sont pas bien gérés, les problèmes", met-elle en garde. "MM. Xi et Macron devront réfléchir à deux fois à leurs décisions."

Rien de simple non plus à l'horizon, à en croire les maîtres du feng shui, pour la Britannique Theresa May. "L'hexagramme montre que ce n'est qu'en misant sur l'UE que la Grande-Bretagne connaîtra la prospérité et la chance, et pourra se développer sans difficultés", affirme M. Yeo. "Un 'Brexit dur' entraînerait des émeutes et des manifestations."

Le Taïwanais Tsai Shang-chi n'est guère optimiste sur le front des négociations commerciales sino-américaines. Chaque camp "va s'en tenir à une façon de pensée archaïque et conservatrice en ne regardant que ce qui se passe devant ses yeux". "Les deux parties ne verront pas les conséquences sur le long terme ce qui fait que les négociations risquent d'échouer", ajoute-t-il.

L'année s'annonce cependant sous les meilleurs auspices pour le prince Harry et la duchesse de Sussex Meghan Markle, qui attendent un bébé pour le printemps. "C'est pour elle une année très propice pour avoir un bébé", indique Mme Chow qui a aussi son idée sur le sexe de l'héritier. "L'énergie dominante de son thème astral est plutôt masculine. Je dirais qu'il faut davantage s'attendre à un garçon."