Pour l’ancien directeur général d’Air Moorea, "les experts judiciaires se trompent"

Freddy Chanseau a été soumis à un feu nourri de questions ce lundi matin. Et l’ancien directeur général d’Air Moorea est resté droit dans ses bottes. S’opposant aux conclusions des experts judiciaires, il a assuré que la maintenance des aéronefs était conforme à la réglementation. "Comment peut-on dire que la maintenance n’était pas bonne alors que nos avions avaient tous les agréments (des autorités, NDLR) ? Quels sont les éléments factuels ?" s’est-il interrogé.Et ce, alors que de multiples témoignages critiques de pilotes et de mécaniciens confortent la position de l’accusation. Des déclarations faites sous le coup de l’émotion après l’accident, selon Freddy Chanseau, et émanant de personnes avec qui la direction rencontrait des problèmes. "Si ces personnes pensaient vraiment cela, il fallait l’écrire (…) Il n’y a aucune anomalie qui a été détectée avant l’accident dont on nous a fait part", s’est-il défendu.Le procureur José Thorel lui a alors fait remarquer qu’en 30 mois, la compagnie avait fait l’objet de "46 rapports" des autorités aériennes "faisant état d’atteinte à la sécurité des vols", soit "plus d’un par mois en moyenne".