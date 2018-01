Portée disparue, votre nouvelle télénovelas sur TNTV!

Elisa : que lui est-il arrivé ?

Mariano Altamira est un homme d’affaires heureux qui gère avec succès la holding familiale. Quadragénaire accompli, cet ancien avocat est marié à Dana Riggs, une oenologue réputée, avec qui il a eu trois filles : Elisa (16 ans), Cristina (14 ans) et Olga (10 ans). La famille réside dans une villa, qui témoigne d’une brillante réussite. Uni autant qu’épanoui, le clan Altamira affiche un bonheur presque insolent ! Jolie et légèrement délurée, l’aînée, Elisa, est un peu la favorite de son père. Ainsi, malgré ses seize ans, c’est avec difficulté qu’elle parvient à le convaincre, alors que la soirée organisée pour son anniversaire touche à sa fin, d’accepter de la laisser sortir en boîte, accompagnée de ses deux cousins, Eduardo et Santiago, des intimes de la famille. Mariano avait-il des craintes particulières, un pressentiment ?… Toujours est-il que, malgré les chaudes recommandations paternelles, la jeune fille ne reviendra pas de sa virée nocturne : dis-pa-rue ! Le choc est violent. La fête vire au cauchemar…