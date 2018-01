Portée disparue : du 9 au 12 janvier

Crédit Photo : Telemundo International



Chez les Altamira, on célèbre l'anniversaire de Mariano. Elisa, la fille aînée de ce dernier lui demande l'autorisation d'aller en boîte de nuit avec ses cousins. Son père accepte et les amène au club. Plus tard dans la nuit, Dana l'épouse de Mariano et mère d'Elisa va les chercher à la sortie du club. Elisa n'apparaît pas et personne n'a des nouvelles d'elle.



Très inquiets, Mariano et Dana se rendent au commissariat de police signaler la disparition de leur fille. Le chef de police charge le détective Cristobal de l'enquête. La police trouve sur la plage, le robe que portait la jeune fille le jour où elle a disparu. Mariano reçoit un appel anonyme.



La personne au téléphone dit retenir Elisa prisonnière. Viviana voit Santiago et Eduardo se disputer. Cristobal arrive au supermarché où l'on a trouvé une voiture abandonnée avec des affaires de la jeune fille. La famille Altamira retourne à Los Angeles. Viviana et José Angel reçoivent la visite surprise de Ricardo. Le ravisseur demande à Mariano une rançon : deux millions de dollars en échange de sa fille.



Mariano appelle Nicolas. Il lui demande de l'aider à rassembler les deux millions de dollars exigés par le ravisseur. Nicolas réunit l'argent. Mariano décide d'aller seul aux anciens entrepôts du vignoble pour livrer l'argent. Mais il ne sait pas que la police le suit à la trace.



