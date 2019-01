Polynesian Tech - Présentation de la 2e édition le 23 janvier au Morrison's Café

Collectif dirigé par les entrepreneurs, la Polynesian Tech vise à rassembler la Communauté des startupeurs et entrepreneurs innovants du fenua , en interaction avec les grandes entreprises, les universitaires, les chercheurs, l’ensemble des acteurs privés et publics de l’écosystème digital polynésien (l’incubateur PRISM, la CCISM, le Startup Club Tahiti, OPEN Polynésie, la DGEN, l'UPF, les opérateurs publics et privés…) ainsi que les investisseurs, pour faire de la Polynésie française une terre d’innovation.La candidature de la Polynesian Tech aux Communautés French Tech est portée par l'Association Digital Festival Tahiti qui se donne pour objectif de fédérer les acteurs publics et privés de notre écosystème et rassembler plus d'une cinquantaine d'entrepreneurs innovants du fenua afin de répondre à l'appel à projets Communautés French Tech lancé à la mi-décembre dernier.Afin de présenter la 2e édition de la Polynesian Tech, le Digital Festival Tahiti organise une table ronde le mercredi 23 janvier 2019 de 17h00 à 19h00 au Morrison's Café.