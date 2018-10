Polynesia Tatau : une cinquantaine de tatoueurs attendus

Rédaction Web avec Matahi Tutavae

Ça va piquer, du 9 au 11 novembre au Tahiti Pearl Beach Resort de Arue, pour la 6édition de la convention du tatouage Polynesia Tatau. Cet événement sera l’occasion pour les nouveaux tatoueurs de se faire connaître, mais aussi pour tous les artistes présents de se rencontrer, d’échanger, et bien entendu de tatouer !Parmi la cinquantaine de tatoueurs attendus, on retrouve de nombreux artistes du fenua, qui piquent aujourd’hui à Tahiti, Moorea, Raiatea, Bora Bora, aux Marquises, au Chili, en France et même au Canada.Et au nombre des tatoueurs étrangers, on notera la présence de l’Américaine Sarah Miller, une portraitiste de talent qui a été finaliste de la saison 2 de l’émission de télé-réalité Ink Master ; le Brésilien Rod Medina, qui a fait du tatouage polynésien au sens large sa spécialité ; les Canadiens Dan Bertrand et Shawn Smoley qui excellent dans la couleur ; ou encore le Suisse Satips aux mandalas et autres figures symétriques parfaites.En plus des concerts, des spectacles de danses et des nombreux concours, il y aura aussi des conférences et des démonstrations réalisées par les élèves du Centre des métiers d’art.Plus d’infos sur la page Facebook de l'événement