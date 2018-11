Pollution à Tautira : 500 000 Fcfp d'amende requis contre Quito Braun Ortega

Rédaction web

Quito Braun Ortega est poursuivi par la direction de l'Environnement. En 2016, les associations de protection de l'environnement dénonçaient une pollution à Tautira. Des sacs en plastique remplis de terre étaient éventrés en bord de plage. Selon les riverains, ils avaient été déposés par Quito Braun Ortega pour protéger son terrain. Une habitante de Tautira avait déposé plainte.En septembre dernier sur Facebook, Quito Braun Ortega se défendait : "Nous sommes en novembre 2015, une très forte houle a commencé à emporter une partie du littoral de Vaiuru’a, et le lagon en face était devenu de couleur chocolat… ! Il y avait urgence à imaginer une protection la plus « efficace » possible de ce littoral, c’est ce que nous avons fait avec des « big bags » vides, que nous avons alors rempli de sable et de cailloux… !"Il estimait avoir "empêché" l'érosion du littoral grâce à cette initiative. Quito Braun Ortega a également annoncé avoir lancé une étude pour la fabrication de sacs en matière végétale...Cette affaire était jugée ce jeudi au tribunal de Papeete. 500 000 Fcfp d'amende ont été requis contre Quito Braun Ortega. La décision sera connue le 24 janvier.