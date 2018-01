Politique, culture, justice : 2018 sera riche

L’arrivée des compagnies French Blue et United Airlines dans le ciel polynésien sont très attendues. French Blue doit effectuer son premier vol Paris-Tahiti le 11 mai et United Airlines le 30 octobre. Un contexte concurrentiel difficile pour Air Tahiti Nui qui fêtera cette année ses 20 ans.



La réforme de la PSG et notamment du régime des retraites doit aussi voir le jour en 2018. Transmis au CESC fin 2017, ce dernier doit rendre son avis le 11 janvier. Le texte doit ensuite être soumis aux représentants de l’Assemblée.



Côté grand projet, la ferme aquacole de Hao se fait attendre. Le premier coup de pioche devait avoir lieu en décembre 2017 mais il est retardé par un contentieux juridique.



Autre sujet d’impatience pour les habitants des archipels : la pose du câble Natitua qui devrait avoir lieu dans moins d’un an.