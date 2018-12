Rédaction web

Après avoir remporté le Best Move Competition devant Zane Schweitzer et Benoit Carpentier en ouverture du Gran Canaria Pro-Am, Poenaiki Raioha s’est octroyé la victoire dans cette deuxième étape du championnat du monde professionnel de Stand up paddle surf. "Je suis heureux d'avoir gagné et je dédie cette victoire à toute la Polynésie avec mes remerciements à ma famille, ma copine Moeli, mes amis et mes sponsors." a t-il déclaré.