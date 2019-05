Po’e marbré aux patates douces spécial Fête des mères

Ingrédients :



300g de patates douces (Une moitié orangée, une moitié violette)

100g d’amidon de manioc

1 càs de poudre de vanille

1 citron vert

2 càs de miel

Du lait de coco frais

De l’huile de tournesol (ou neutre)



Préparation :



Épluchez d’abord les patates douces, coupez-les en cubes puis séparez les par couleur.

Faites cuire les patates douces orangées dans une casserole d’eau et les violettes dans une seconde casserole d’eau pendant une vingtaine de minutes.

Une fois les patates douces cuites, réduisez-les en purée dans deux bols différents.

Ajoutez ensuite l’assaisonnement : poudre de vanille, miel, amidon et un filet de lait de coco frais.

Petite astuce : Si votre préparation est trop compacte, ajoutez un peu d’eau de cuisson des patates douces pour obtenir une purée bien lisse.

Dans un moule beurré à l’avance, versez les préparations une à une et mélangez les couleurs à l’aide d’un cure dent.

Enfournez ensuite le po’e pendant 20 minutes à 170°C.



Servez le ensuite chaud ou tiède avec les zestes de citron vert et le lait de coco frais