Plus de transport scolaire pour les élèves de Ai'ai à Tahaa

Rédaction web avec Rony Mou-Fat

La situation est des plus pénibles pour les parents d’élèves. Chacun s’organise à sa manière, mais tous dénoncent le fait qu’ils soient laissés au dépourvu. "Que ça soit les jours de beau temps ou de mauvais temps... ils vont à pied, en vélo. Mon cousin et sa femme emmènent leurs enfants en scooter. Et ils ont 4 enfants. Alors, c'est pas vraiment possible. Pour revenir de l'école, c'est pareil, ils sont à 4" déplore Riri'a Tehaamoana, parent d'élève. "Ce qui nous dérange, c'est que nos enfants sont assurés. Maintenant, s'il leur arrive quelque chose, on fait comment ?" s'interroge Axel Tefaatau, parent d'élève."Aujourd'hui, on est vus d'un très mauvais œil par la population. Elle pense que moi, en tant que tavana, et mes collègues tanava, nous n'avons pas assumé nos parts de responsabilité. Alors que déjà, depuis le début de l'année, on y travaille, mais c'est long administrativement" explique de son côté Nick Atger, maire délégué de Ai'ai.Conseillère à l’Assemblée, Patricia Amaru certifie que les discussions vont bon train et qu’un éventuel bitumage est même à l’ordre du jour : "Il a été décidé que si jamais il y a quoique ce soit qui se passe sur la route, des nids de poules etc. l'équipement interviendra. À la date d'aujourd'hui, la route a été mesurée, donc il y aura bitumage cette année, c'est dans les discussions".Mais la question qui se pose aujourd’hui est celle de la responsabilité civile en cas d’accident, notamment si l’enfant est censé être assuré pour un convoyage en truck.