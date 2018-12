Plus de 800 enfants invités au Noël des solidarités à Paofai

Rédaction web avec communiqué de presse

La direction des solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE) organise la seconde édition du Noël des solidarités pour sensibiliser les plus jeunes aux valeurs familiales, de respect, d’entraide et de joie au titre de la cohésion sociale.Cette journée a été dédiée à tous les enfants du fenua, et plus de 800 enfants suivis par la direction des solidarités, de la famille et de l'égalité y ont été conviés. L’événement a concerné également des enfants suivis par les travailleurs sociaux de la DSFE, placés ou non en foyers d’accueil ou en établissements. Ils ont été accompagnés par leurs familles ou des accompagnateurs (accueillant familial agréé, encadrant institutionnel, familles d’accueil tiers, etc).Un programme d’activités ludiques et éducatives, ainsi que des ateliers de découverte et d’initiations artistiques, étaient prévus. L’organisation de cette manifestation a été possible grâce aux dons d’un grand nombre d’acteurs de la société polynésienne, tant du secteur privé que de la société civile.