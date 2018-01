Plus de 700 pieds de cannabis découverts à Huahine, Moorea et Tiarei

Les investigations entreprises ont permis la découverte de 553 pieds de cannabis à Huahine et 201 plants sur Moorea et Tiarei dissimulés sur des propriétés privées et dans la végétation.

Les quatre propriétaires, âgés de 25 à 37 ans, seront convoqués devant la justice en mars et en avril.

Sur instructions du parquet de Papeete, les produits découverts ont été détruits par incinération.

Cette année, les forces de l’ordre redoubleront d’effort pour mettre en place des actions de lutte contre les produits et la culture illicite de stupéfiants.