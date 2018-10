Plus de 70 médailles pour la délégation polynésienne au championnat du monde de jiu-jitsu brésilien

Rédaction web avec notre envoyé spécial Oriano Tefau

Cette année nos représentants sont venus en force avec un total de 146 compétiteurs inscrits, dont une trentaine d’enfants qui s’aligneront dans la catégorie "kids". Les compétiteurs s'affrontent sur six aires de combat et c'est la catégorie "Kids" qui ouvrent le bal avec des enfants âgés de quatre à treize ans.Ceux-ci combattent sans kimono, en "No Gi". Les techniques sont bien spécifiques puisque l'on ne peut pas agripper les manches du licra comme on le fait avec un kimono ou "Gi". Venus de différents clubs comme la Tahitian Top Team, la Team Moorea, Vénus JJB, Tahitian Martial Spirit, la jeune garde tahitienne a décroché 41 médailles, dont 14 en Or.Chez les plus grands, c'est en kimono qu'ils combattent. Chez les dames, Hoani Tehotu du Team Moorea gagne ses deux premiers combats par soumission et en finale, elle s'impose aux points et pour sa première participation, remporte la médaille d'Or. "J'ai fait trois combats, j'ai finalisé les deux premiers et le dernier a été plus difficile, mais j'ai tenu." explique la championne.En tout, la délégation tahitienne a récolté plus de 70 médailles, mais il reste encore une journée de compétition pour faire flotter le drapeau tahitien sur le podium.