Plus de 600 élèves ont participé au cross scolaire à Mahina

Rédaction web avec Oriano Tefau et Davidson Bennett

"Si quelqu'un tombe, on le relève, parce qu'on participe en équipe" nous dit une petite fille. Les élèves courent par groupe de 6. Chaque course correspond à un niveau de performance. Les départs se font par vague en fonction de la course que chaque équipe a choisie."Comme les élèves ont travaillé avant avec leur professeur dans les classes, ils connaissent leur niveau de performance. Nous avons trois niveaux de course : 15 minutes, 10 minutes et 5 minutes. Et les équipes se sont donc programmées sur chacune de ses courses"ajoute Bruno Leroux.Prochain rendez-vous des cross scolaire : le 6 décembre à l’hippodrome. Les meilleurs de toutes les écoles de Polynésie seront au rendez-vous.