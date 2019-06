Plus de 5000 personnes à la Puromu party

Du côté des 3 Brasseurs, le public a pu apprécier Royal Kikiriri, Heroes and Minivans, Torea puis Verua. Enfin, du côté de la gare maritime, c'est Jahmaroots, Lady and The Dude, Acoustic Party et Vevo qui se sont produits.



Lancée en 2011 par Michel Buillard, la Papeete Puromu Party s’inspire de la Prom’ Party de Nice, avec qui Papeete est jumelée depuis 2010. Cet événement a pour objectif de promouvoir les artistes locaux qui font vibrer en musique la capitale tout au long de l’année, d’offrir à la population l’opportunité de les apprécier dans un cadre sécurisé et gratuit, et enfin de créer de l’activité économique pour les restaurateurs un samedi soir.