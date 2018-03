Plus de 500 pieds et 400 pousses de cannabis découverts en hélicoptère

Des officiers du commandement de la gendarmerie pour la Polynésie française effectuent une mission de reconnaissance le mercredi 3 septembre par les airs au dessus de l'île de Tahiti, à bord de l'hélicoptère inter-administrations Dauphin de la 35F.

Au cours du vol, ils découvrent une plantation de cannabis au niveau du PK 16.5 à Tautira.

Une équipe d'enquêteurs est envoyée et guidée sur les lieux.

Au total 544 pieds et 417 pousses de cannabis répartis sur 3 zones distinctes sont comptabilisés, arrachés puis détruits.

Le mis en cause, âgé de 28 ans, est identifié et interpellé.

A l'issue de son audition sous le régime de la garde à vue, il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Papeete le 18 février 2015.