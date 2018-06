Plus de 44 000 touristes accueillis en Polynésie au premier trimestre 2018

Rédaction web

Au premier trimestre 2018, la Polynésie française a accueilli 44 650 touristes, soit une progression de 6,9 % par rapport à l’année précédente.La fréquentation en hébergement terrestre, marchand ou non marchand recule de 4,8 %, celle des croisiéristes croît de 54 %. Cette hausse est liée à la présence du bateau « Ms Marina » qui a effectué cinq croisières intra polynésiennes ce trimestre contre zéro en 2017 sur la même périodeLe nombre de nuitées touristiques est en hausse (+ 48 000 nuitées) avec une augmentation du nombre de nuitées flottantes et une diminution des nuitées terrestres.Au premier trimestre 2018, la contribution des marchés d’Amérique du Nord à l’évolution de la fréquentation touristique (+ 6,9 points) dépasse celle des autres régions. Les effectifs originaires d’Amérique du nord sont les seuls à progresser (+ 15,8 %) avec ceux originaires d’Europe (hors France) ; Cette hausse de fréquentation concerne les Etats Unis et le Canada avec une forte hausse du tourisme flottant pour les deux pays et une stabilité des effectifs terrestres canadiens, ceux d’Amérique du Nord étant en retrait.Les touristes originaires d’Europe (hors France) sont aussi plus nombreux (+ 2,3 %) avec une hausse conjointe des touristes originaires de tous les pays européens. Cette progression concerne le tourisme flottant et terrestre.Les effectifs métropolitains restent stables quelque soit le type de tourisme. Les effectifs du Pacifique et asiatiques diminuent respectivement de 10 % et 13 %, soit 450 et 950 touristes sur un an. Le marché asiatique est pénalisé par la forte contraction du marché japonais (- 28 %) non compensée par la stabilité des autres marchés. Cette baisse concerne principalement les effectifs terrestres. Le recul des effectifs touristiques originaires du Pacifique s’explique par la contraction des arrivées australiennes (- 8 %) et néo-zélandaises (- 13 %).Le nombre de chambres louées dans les hôtels internationaux reste stable : les ventes progressent dans les hôtels de Moorea et baissent à Bora Bora et Tahiti.Cette baisse s’explique par une forte hausse du nombre de chambres offertes avec la réouverture du Tahiti Nui. Sur Bora Bora, la baisse des ventes (- 2,2 %) s’explique principalement par la baisse de fréquentation des clientèles du Pacifique et du Japon.Au premier trimestre 2018, la fréquentation hôtelière de la clientèle résidente progresse de 10 % par rapport à 2017. La clientèle résidente représente 15 % de la clientèle touristique des hôtels de Polynésie française. Les résidents ont consommé 78 % de leurs nuitées hôtelières dans les hôtels de Tahiti et de Moorea, mais ils ne représentent que 19 % des ventes dans ces îles contre 52 % pour celles réalisées aux Marquises.Le trafic aérien international progresse de 4,4 % et le taux de remplissage des avions gagne 4,2 points en un an.