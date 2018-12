Plus de 40 athlètes au 6e Tahiti Body Contest

Rédaction web avec Matahi Tutavae

Chez les femmes, Cindy Leroux remporte le titre de miss bikini toute catégorie. Une discipline qui voit un engouement certain. Cette compétition est ouverte à tous et à toutes. "Miss Bikini a bien évolué. Chaque année on a de plus en plus d'athlètes", souligne Dany Gérard.Sur scène, il y a du niveau : Vaihere Desolier a récemment remporté le titre de miss bikini Polynésie, ce soir elle obtient celui des plus d’un mètre 70. "Je ne m'y attendais pas mais je suis vraiment contente parce que l'année dernière j'avais fait la compétition et je me suis plantée dans ma prépa. Cette année je suis revenue pour être mieux. J'ai réussi. (...) Tous les ans le niveau augmente, les filles sont de plus en plus motivées et la preuve cette année, c'était beaucoup mieux que l'année dernière."Chez les masters homme c’est Jacquie Ah Min qui remporte le titre de men’s physique.