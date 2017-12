Plus de 3000 personnes ont vibré au rythme de Lost Frequencies

Jusqu'au dernier moment, la météo a menacé de jouer les trouble-fêtes au concert de Lost Frequencies. Mais finalement, elle a permis à 3000 polynésiens d'assister à un concert inédit dans les jardins de Paofai.

Tubes, grosses basses... c'est un véritable show son et lumière que le groupe a proposé à son public :

"Heureusement, on a quand même fait notre concert. La pluie s'est arrêtée, tout le monde est venu, c'était super", raconte Felix de Laet, alias Lost Frequencies. "jJai l'habitude de me produire devant du monde, mais là, ils faisaient du bruit!!!!"



Le public a eu sa dose de bon son en début de soirée avec la prestation, chacun à leur tour, de 4 DJ locaux. Mais difficile de rivaliser avec un virtuose des platines, habitué des grandes scènes mondiales. Lost Frequencies a chaviré les cœurs avec ses remix et notamment son tube "Are you with me", qui l’a fait connaître dans plus de 26 pays.



"Toutes ses musiques elles sont carrément top, ce soir, on va juste s'amuser! On a fini les examens, là, on peut s'amuser" , se réjouit un étudiant. "Inoubliable! Merci de l'avoir fait venir" , s'exclame une autre. "On avait l''envie de s'amuser avant la fin de l'année!"



Si Lost Frequencies a quitté la table de mixage à 23h00, la foule, elle, était partie pour danser des heures encore.



Rédaction web avec Esther Parau Cordette