Plus de 300 litres de Komo puaka découverts

Hier mardi, les gendarmes ont découvert une production et un trafic de komo puaka chez un particulier quartier Lucky. 339 litres de Komo conditionnés en fûts et bouteilles ainsi que 301 500 Fcfp ont été retrouvés... En garde à vue, le suspect âgé de 46 ans a reconnu avoir fabriqué 15 fûts de 120 litres (1800 litres en tout) de komo puaka depuis novembre 2013 pour un bénéfice total de 560 000 Fcfp.Le "producteur" de komo cultivait également du paka depuis mars 2015. 82 pieds et des boites d’allumettes prêtes à la revente ont également été découverts lors de la perquisition.L'alcool frelaté et les produits stupéfiants ont été détruits, l'argent quant à lui a été saisi. L'intéressé devra se présenter devant la justice le 27 janvier 2016.