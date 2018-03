Plus de 3 000 spectateurs pour Vaiana

Rédaction Web avec Ronny Mou-Fat

Il est à peine 17h00 et déjà les premiers spectateurs commencent à arriver. "On a entendu parler de la projection dans la semaine et comme on sait comment cela fonctionne ici, un petit truc et tout le monde rapplique, et donc il fallait vite venir pour prendre les places.", explique un spectateur.Le parking se remplit à une vitesse hallucinante. En quelques minutes, des milliers de personnes affluent de part et d’autre de l’île. Les trucks et les bus des communes assurent le ramassage de la population. Cinq trucks pour transporter la population de Taputapuatea, et cinq trucks pour Tumara.19h00, la séance commence, le chapiteau est plein à craquer, plus de 3000 spectateurs sont venus découvrir cette version tahitienne de Vaiana. Une heure et demie plus tard, le verdict tombe."J'ai apprécié les expressions que l'on a plus l'habitude d'entendre et je pense que pour l'apprentissage du reo maohi, c'est une manière efficace pour l'enseigner à nos enfants.", explique une spectatrice. Du coté des enfants, ont préfère malgré tout la version française, car "on ne comprenait pas bien."Objectif atteint pour le comité organisateur. Moana a touché non seulement le cœur de Tefiti, mais aussi celui de l’île Sacrée.