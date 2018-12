Plus de 23 tonnes de trocas pêchés à Mataiea

La pêche aux trocas étaient ouverte du 12 novembre au 9 décembre à Paea, Papara et Teva i Uta. A Mataiea, la récolte a été plus que bonne : les pêcheurs se sont réunis mardi pour la pesée. Résultat : 23,520 tonnes de trocas dont 20,797 tonnes de catégorie A et 2,723 tonnes de catégorie B.