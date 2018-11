Plus de 2000 plants de cannabis découverts à Taiarapu Est et Ouest.

Du 16 au 22 novembre les gendarmes de la brigade de Taravao ont réalisé plusieurs opérations de lutte contre les cultures de cannabis sur la Presqu’île de Tahiti.

Avec le concours de l’hélicoptère de la flottille 35F, une dizaine de militaires de la brigade Taravao, de l’antenne GIGN de Papeete et du détachement de surveillance et d’intervention (DSI) Sud composé de gendarme de l’escadron mobile 23/7 Sélestat, ont découvert 2006 plants de cannabis et six caisses d’une dimension chacune de 60cm de long sur 40cm de de large remplies de fleurs de cannabis séchées prêtes à la revente chez des particuliers résidant sur les communes de Taiarapu Est et Ouest.



Les propriétaires, identifiés, seront convoqués devant la justice prochainement. Sur instructions du parquet de Papeete, les produits stupéfiants ont été détruits.