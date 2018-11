Plus d’un millier de plants de paka découverts à Tahiti, Huahine et Nuku Hiva

D’après un communiqué

Mardi 6 et mercredi 7 novembre derniers, les militaires des compagnies de gendarmerie départementale des îles du Vent et des archipels ont mené plusieurs opérations de recherche de cultures illicites de cannabis.Ces opérations menées sur renseignement ou sur initiative ont permis la découverte de 1 032 plants sur le motu et sur le district de Tefarerii à Huahine, aux îles Sous-le-Vent ; 51 dans la vallée de Meau à Nuku Hiva, aux Marquises ; et 143 plants en pots à Papara, à Tahiti.Toujours à Tahiti, sur Pamatai à Faa’a, les gendarmes de la brigade éponyme, renforcés par les réservistes de la brigade et du détachement de surveillance et d’intervention, ont découvert au domicile d’un particulier : 35 plants en culture et 35 autres en séchage, 3 bocaux de 1,5 litre et 118 boîtes d’allumettes contenant de l’herbes séchées, le tout prêt à la vente. Le matériel ayant servi à la culture a également été saisi.Les propriétaires de ces cultures identifiés répondront des leurs faits devant le parquet de Papeete prochainement.Sur les directives du Parquet, l’ensemble des produits saisis ont été détruits.