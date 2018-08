Plus 13% d'offres d'emploi en Polynésie en 2017

L'institut de la statistique en Polynésie a publié le tableau de bord des besoins en main d'oeuvre tous secteurs.Hormis le recensement de la population, la hausse la plus importante d'offre d'emplois s'observe dans la construction et dans les activités de services administratifs et de soutien.En 2017, les trois quarts des postes offerts étaient des créations de poste (60 % en 2016). Deux tiers des postes sont proposés en CDD contre la moitié en 2016.Hormis les 730 postes d'enquêteurs pour le recensement recrutés au niveau DNB, le nombre d'offres pour les sans diplôme progresse de 50 %. 90 % des offres d'emploi sont proposées aux Iles Du Vent, dont la moitié à PapeeteLe nombre d'employeurs est stable alors que le nombre de salariés progresse de 2 %.