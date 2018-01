Pluie, crues : Papara recommande la prudence à ses administrés

Rédaction web

Ce jeudi des administrés de la commune de Papara ont alerté la mairie : avec la pluie, la Taharuu était en crue. La commune a envoyé sur place la police et les pompiers. Par mesure de précaution, les baigneurs et surfeurs ont été évacués de la plage. Pour l'instant, aucun arrêté d'interdiction de baignade n'a cependant été pris.La mairie a publié un avis d'alerte orange. Une alerte qui n'a pas été émise par Météo France mais qui concerne uniquement la commune. Elle signifie l'astreinte des équipes pendant 18 à 24 heures en prévision d'un potentiel danger. Aucune habitation n'a pour l'instant été évacuée et le niveau de la rivière redescend. Mais Météo France annonce encore de la pluie.La commune recommande à ses administrés de rester prudents et de "ne surtout pas" s'approcher des rivières et de la mer.