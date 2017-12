Plongée tragique à Rangiroa : un an de prison avec sursis pour le moniteur

Rédaction web avec Sam Teinaore

La quadragénaire était morte noyée en août 2010 lors d'une plongée à Rangiroa. Son conjoint et le moniteur de plongée, qui l'accompagnaient, avaient survécu.Mardi dernier, le tribunal devait répondre à cette question : ​le chef de palanquée a-t-il manqué à une obligation de sécurité ou le décès de la victime est-il dû à la fatalité ?Le procureur de la République avait requis une amende de deux millions de francs et l’interdiction d’exercer une activité en lien avec la plongée pendant cinq ans.Le tribunal a finalement condamné le prévenu à un an de prison avec sursis. L'affaire est renvoyée sur intérêts civils au 14 mars prochain.