Plongée au cœur de l'histoire de Makatea

“Makatea était la mère nourricière non seulement de la Polynésie, mais aussi du grand Pacifique. Le Japon, l’Australie, la Nouvelle-Zélande… ils ont tous bénéficié du phosphate de cette île qui a tout donné. C’est Makatea à la main tendue, à l’âme généreuse… Elle a tout donné avec altruisme et sans rien demander en retour. C’est pour ça que je dis que son histoire nous interpelle à la prudence, et aussi à la réflexion. Est-ce que ensemble, on ne pourrait pas construire un nouveau Makatea ?” explique le maire de Makatea.Les cinquante années d’exploitation des sols ont laissé sur l’île des stigmates difficiles à effacer. Surpris par son histoire, les visiteurs s’interrogent aussi sur son avenir. L’histoire de Makatea est entre les mains de ses habitants selon eux.Entre l’envie d’une réhabilitation des sites, une nouvelle exploitation minière et le développement de l’écotourisme, les projets ne manquent en tous les cas pas à Makatea. Sur ce bout de terre oublié, l’enjeu est de trouver le juste équilibre économique pour les prochaines générations tout en préservant la faune et la flore endémique de cette île unique des Tuamotu…

Rédaction web avec Thomas Chabrol