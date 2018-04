Pirae : un couple « fait régner la terreur » dans une résidence pour personnes handicapées

Jean-Marc Nicolas, kinésithérapeute, vient chaque jour donner des soins à Michel, tétraplégique et voisin du couple. Il raconte :



« Au début quand je venais, tout se passait très bien. Il y avait une vraie qualité de vie dans cette résidence. Mais les problèmes interviennent depuis un peu plus trois ans et l’arrivée de ce couple avec leur enfant. […] Ils vivent comme s’ils étaient seuls au milieu de la forêt. Les animaux de compagnie sont interdits par leur règlement intérieur et ils en possèdent beaucoup. Ils font beaucoup de bruit. Les chiens font leurs besoins vraiment partout… »



Jean-Marc Nicolas pourrait égrainer encore longtemps la liste des problèmes. Après plusieurs agressions, verbales et physiques, le professionnel de santé a porté plainte. Pour lui, il n’y a plus qu’une seule solution.



« Je pense qu’une sortie de résidence très bénéfique. Leur enfant n’est plus là depuis plus d’un an. Ils font régner la terreur…»