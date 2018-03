Piéton tué sur la RDO : la gendarmerie lance un appel à témoins

Jeudi, il était un peu plus de 20 heures quand un piéton a été tué par un véhicule sur la RDO, dans le sens Punaauia-Papeete, au niveau de Puurai.Un deuxième véhicule serait également impliqué dans cet accident. Les premiers renseignements recueillis permettent d'orienter les recherches vers un véhicule de petite capacité.

La gendarmerie de Faa'a recherche toute personne étant en mesure d'identifier le second véhicule. Elle cherche aussi à identifier la victime qui correspond au signalement suivant :

" Il s’agit d’un homme de type polynésien, mesurant environ 1 m 70, de corpulence forte avec les cheveux courts et âgé d'une quarantaine d'années. Il était vêtu d’un tee-shirt noir et d’un short marron. Il portait une casquette foncée avec des rayures blanches et jaunes et un sac à dos rouge. "

Toute personne étant en mesure d'apporter des éléments d'identification ou susceptible de fournir des renseignements aux enquêteurs est invitée à prendre contact avec la brigade de gendarmerie de Faa'a (40 46 72 00) ou avec le centre opérationnel de la gendarmerie en composant le 17 (ou le 40 50 72 09 si vous téléphonez depuis Papeete ou Pirae).