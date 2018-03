Photos - Le volcan Sinabung crache un énorme nuage de cendres

AFP

La pression à l'intérieur du cratère risque de provoquer des effondrements dans la structure du volcan, selon les autorités.Le Sinabung, entré dans une longue éruption en 2013 après au moins 400 ans de sommeil, est l'un des 129 volcans actifs en Indonésie, archipel situé sur la "ceinture de feu du Pacifique", un alignement de volcans qui bordent l'océan Pacifique le long de limites de plaques tectoniques et de failles sismiques.En 2016, sept personnes avaient péri à la suite d'une éruption du Sinabung, et deux ans auparavant, une autre éruption avait fait 16 morts.Le volcan le plus actif du pays, le Merapi, situé sur l'île de Java et culminant à près de 2 900 mètres d'altitude, a connu depuis 2010 une série d'éruptions ayant provoqué la mort de plus de 350 personnes.