Photos - Heiva i Tahiti : Pupu 'ori tamari'i Vairao explosif

ll a renoué avec le Heiva après 31 ans d’absence. Le groupe Te tiare no Beachcommber a prouvé qu’il méritait sa place en Hura Tau. La troupe de Faa’a, dont le président déclarait il y a quelques jours au micro de TNTV : "On veut montrer ce qu’est le vrai accueil", a plongé le public dans l’esprit convivial et chaleureux qui régnait à Tahiti il y a de cela quelques années. Un spectacle envoûtant.