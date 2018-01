Philippines : l'éruption d'un volcan fait fuir les habitants mais attire les touristes

Plus de 70 000 habitants de la région, un chiffre qui a quasiment doublé depuis trois jours, se retrouvent dorénavant entassés dans des écoles ou d'autres bâtiments publics, selon les autorités locales.



Le volcan Mayon est entré en activité depuis deux semaines et l'agence vulcanologique philippine a averti lundi d'une "éruption dangereuse imminente".

La zone d'évacuation a été depuis progressivement élargie et s'établit actuellement à neuf kilomètres autour du cratère.



Mais même au delà de cette zone, des habitants ont quitté leurs maisons submergées par des pluies de cendres.

"Ils n'étaient pas dans la zone de danger mais ils sont effrayés", a expliqué à l'AFP Cedric Daep, chef des services de la sécurité civile dans la province d'Albay où se situe le volcan.

Selon lui, quelque 360 000 personnes, soit un tiers du million d'habitants de la province, ont respiré des cendres volcaniques.



Dans certains abris, les personnes évacuées dorment à même le sol et doivent partager les toilettes à raison d'un WC pour cinquante. D'autres abris sont même dépourvus de toilettes, selon les secouristes.

"On nous a dit que le gouvernement local nous fournirait (des toilettes mobiles) mais jusqu'à présent, il n'y en a pas", assure Maria Evelyn Grollo, qui dirige une école transformée en abri pour plus de 4 000 personnes aux abords de la ville de Legazpi.



Selon Rose Rivero, administratrice régionale de la Croix-Rouge, les évacués, essentiellement des familles de paysans, survivent grâce à des distributions de nourriture effectuées par le gouvernement et des oeuvres caritatives. Sa propre organisation fournit de l'eau potable ainsi que des produits d'hygiène et du conseil.

"Nous ne voulions pas partir parce que nous savions que la vie est dure dans les centres d'évacuation", a déclaré à la télévision GMA Susan Nolaso, tout juste arrivée dans un abri. "Mais hier, les chutes de cendres étaient vraiment trop fortes".



Des images filmées par un drone diffusées par la chaîne de télévision ont montré Guinobatan, une ville agricole de 65 000 habitants située sous le versant ouest du Mayon, tapissée de cendres qui ressemblaient vues du ciel à de la neige sale où perçait seulement le vert des rizières.

"Si on se réfère à l'histoire des éruptions du Mayon, il faudra trois ou quatre mois avant qu'ils ne puissent rentrer chez eux", ajoute Mme Rivero.



Selon l'agence vulcanologique nationale, les chances sont effectivement minces pour que cela arrive de sitôt.

L'agence a fait état mercredi de cinq épisodes d'émissions "intenses mais sporadiques de fontaines de lave depuis le cratère du sommet" durant la nuit de mardi à mercredi, avec également des nuages de cendres jusqu'à cinq kilomètres de hauteur.

De la lave ainsi que des rochers incandescents ont également dévalé les flancs du volcan, selon l'agence.