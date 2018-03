Peuplement du Pacifique : un projet de recherche lancé

Compte-rendu du conseil des ministres

La connaissance de la façon dont les îles du Pacifique ont été peuplées par les ancêtres des Océaniens actuels demeure jusqu’à ce jour incertaine. Les recherches se heurtent à des interrogations sur l’origine, la nature et le mode de peuplement de la Polynésie.Un projet de recherche a été lancé sous la responsabilité scientifique de deux chercheurs de l’Université d’Adélaïde, en Australie, le Docteur Laura Weyrich et le professeur Alan Cooper avec comme correspondant local le Centre International de Recherche Archéologique sur la Polynésie (CIRAP) dirigé par le Professeur Eric Conte de l’Université de la Polynésie française.Ce projet propose une approche totalement nouvelle dans le Pacifique en s’appuyant sur des analyses biologiques (ADN humain, animal, végétal). La nouveauté de cette étude génétique est qu’elle propose d’analyser les microbes piégés dans le tartre des dents des squelettes anciens conservés dans les réserves des musées ou mis au jour lors des fouilles archéologiques. L’ADN étudié est donc l’ADN microbien que contient ce tartre et non l’ADN humain.Outre les questions liées au peuplement, ces analyses permettent de déterminer l’état sanitaire des populations anciennes, de rechercher les maladies et la propagation des maladies contagieuses chez les hommes du passé et donnent des informations sur leur régime alimentaire.Cette étude est conduite à l’échelle de tout le Pacifique et a déjà débuté dans d’autres régions (Vanuatu, Micronésie, etc.) ainsi que sur quelques squelettes humains polynésiens conservés au Musée de l’Homme et au Musée d’Histoire Naturelle de Londres. Dans ce projet d’ensemble, disposer d’une information solide sur la Polynésie et notamment sur la Polynésie française d’où sont originaires les populations des trois sommets du « triangle polynésien », (Hawaii, Nouvelle-Zélande et île de Pâques) est bien sûr indispensable.Une convention sera établie entre le Service de la culture et du patrimoine (SCP) et le Centre International de Recherche Archéologique sur la Polynésie (CIRAP), en tant que représentant du groupement de chercheurs et d’organismes impliqué dans ce programme, afin d’en définir notamment les modalités précises d’exécutions, le calendrier, et les conditions de restitution des résultats.