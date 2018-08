Person of interest : la saison 4 se termine sur TNTV

Episode n°21 Le complexe du sauveur

La guerre des gangs entre la Fraternité, dirigée par Dominic et Elias, se poursuit avec quatre nouvelles victimes dans le clan de la Fraternité, sans que la Machine l’ait prévu. Les nouveaux numéros qu’elle fournit sont ceux de Dominic et d’Elias en personne. Reese et Fusco s’attellent à cette affaire avec l’intention de comprendre également pourquoi la Machine n’a rien vu venir. L’issue de cette bataille entre Elias et Dominic sera déterminante pour l’avenir, si tant est qu’ils ne meurent pas tous les deux. Pendant ce temps, Root reçoit un message laissant supposer que Shaw est toujours en vie. Bien que Finch et elle réalisent qu’il peut s’agir d’un piège, ils décident de remonter la piste pour lui venir en aide.



Episode n°22 Cours d’extinction

Finch et Root ont pour mission de sauver la Machine qui s’est rendue à Samaritain pour les épargner. Tout en essayant de la détruire complètement, Samaritain s’applique à apporter ce qu’il considère comme des corrections nécessaires au nouvel ordre mondial qu’il veut instaurer. Finch et Root peinent à localiser la Machine, silencieuse depuis sa reddition. Quand elle finit par sortir de son mutisme, c’est pour les envoyer rassembler divers objets sans qu’ils aient la moindre idée de ses intentions. Finch est inquiet pour Reese, dont il n’a pas de nouvelles...