Person of interest (S4) : 2 nouveaux épisodes

Le nouveau numéro est celui de Sulaïman Khan, le P.-D.G. de la société Castellum, qui produit l’antivirus le plus vendu au monde, installé d’office sur tous les PC de la planète. Khan a vu sa vie s’effondrer en une nuit. Il est la cible d’une cyber-attaque qui l’a méticuleusement pilonné professionnellement et personnellement, mais sans pour autant porter atteinte à son entreprise, dont il se retrouve aussitôt chassé. Khan est convaincu qu'il est la cible d’une intelligence artificielle. Finch adhère également à son point de vue : Khan est sans doute la cible de Samaritain. Mais pourquoi ? C’est une surconsommation d’essence qui va les mettre sur la voie. La solution est au milieu d’une forêt, dans un bunker, où se trouve un ordinateur.



20h05 - Episode 20

Le nouveau numéro que l’équipe reçoit de la Machine est celui de Chase Patterson, un jeune homme d’une vingtaine d’années. Reese se porte volontaire pour s’en occuper et décide de le faire seul quand il apprend que Chase était impliqué dans une affaire de quadruple homicide, survenue sept ans auparavant, qui avait été la première enquête de Carter à la Criminelle. Pour Reese, ce cas est un prétexte pour se sentir plus proche de Carter. Après le drame, tout semblait accuser Chase, en proie à des problèmes de drogue. Mais Carter avait refusé de croire qu’il ait pu tuer sa famille toute entière pour de l’argent. Toutefois, avant qu’elle ait pu prouver son innocence, Chase avait fui à Paris où il était resté sept ans. En rouvrant cette enquête, Reese emprunte le même parcours de Carter et se remémore une nuit de planque où ils avaient discuté. Pendant ce temps, Finch, Fusco et Root s’occupent d’une affaire de règlement de compte entre les gangs d’Elias et de Dominic et cherchent à savoir si la Machine fonctionne correctement.