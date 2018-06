Person of Interest : Samaritain montre sa vraie puissance

Série



Episode n°9 Le moindre mal

Reese et Finch se trouvent mêlés à une lutte de pouvoir par les gangs de la ville quand Elias est pris pour cible par Dominic, l'ambitieux leader de « la Fraternité » (« the Brotherhood » en version originale). Pendant ce temps, Root et Shaw ne sont pas d'accord sur le moyen de gérer une nouvelle menace de « Samaritain »...



Episode n°10 Rencontre au sommet

« Samaritain » montre sa vraie puissance en éradiquant le crime de New York dans une tentative de forcer la Machine à ne plus se cacher...