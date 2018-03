Person of Interest : Exit la saison 2, bienvenue la saison 3

Série.



Episode n°22 Enfin libre

Alors que la machine s’est reconfigurée d’elle-même après son infection par le virus, une course à celui qui trouvera sa position exacte débute. Reese et Root sont avantagés par le "God Mode", qui leur permet de poser toutes sortes questions à la machine et avoir une réponse précise et instantanée. Finalement, le hangar censé la cacher est vide. Cette dernière est désormais capable de se contrôler et a décidé de se déplacer. Même Finch ne sait pas où elle se trouve et ne sait pas si des numéros vont encore parvenir à son "oreille". De son côté, Carter subit une intimidation de la part de la DRH à propos de l’affaire Cal Beecher. Elle doit également résoudre un dilemme concernant Elias. Les blessures de Finch et la mort de Nathan Ingram sont révélés, Hersh ayant utilisé un

numéro "pertinent" pour commettre un attentat afin de faire taire Ingram...



Episode n°1 Trio de choc

Personne ne sait où la machine s'est installée, mais elle est toujours en contact avec Finch et son équipe d'une part, et Root d'autre part. Toujours internée, Root a un problème à régler rapidement avec son psychiatre, qui l'empêche d'accéder aux téléphones et à tout appareil électronique. Rétrogradée au rang d'agent de police depuis l'affaire de la fusillade orchestrée par le HR, Carter a ses propres centres d'intérêt. Elle n'a d'ailleurs pas parlé à Finch et à Reese de son association avec un ancien numéro. Celui que la machine soumet à Finch appartient à Jack Salazar, seconde classe dans la Navy. Il plaît d'emblée à Reese pour ses valeur morales, son aptitude à se battre et son parcours qui lui rappelle le sien quand cinq ans avant Salazar, il a lui aussi choisi l'armée plutôt que la prison...